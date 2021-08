Afghanistan versinkt im Chaos: Sieg der Taliban scheint ausgemachte Sache

Kabul – Afghanistan steht in diesen Tagen am Abgrund, die afghanischen Regierungstruppen werden von der Offensive der radikalislamischen Taliban offenbar überwältigt. Washington muss 3000 Soldaten am Flughafen in Kabul stationieren, um den Abzug von Botschaftspersonal zu sichern. Eine tägliche Luftbrücke soll die afghanischen Helfer der US-Armee außer Landes bringen.

Teil des Abkommens war es auch, dass Washington die Regierung in Kabul drängen sollte, tausende Taliban-Häftlinge aus den Gefängnissen freizulassen. Die meisten von ihnen stürzten sich sogleich wieder in den Kampf.

Mit den Erfolgen der vergangenen Tage im Rücken könnten die Taliban nun sogar so weit gehen, der Regierung in Kabul die bedingungslose Kapitulation nahezulegen. Wenn sich die afghanische Regierung dazu nicht bereit erklärt, ist mit einem Großangriff der Taliban auf die Hauptstadt zu rechnen.

Es ist ein dankbares Thema für den Streit unter Experten, möglicherweise noch auf Jahrzehnte hinaus: Was eigentlich lief bei den afghanischen Sicherheitskräften schief? Da ist von Korruption die Rede und einem Mangel an Willen zum Kampf. Die US-Regierung hat selbst Jahr für Jahr Berichte herausgegeben, in denen die Korruption in den afghanischen Sicherheitskräften dokumentiert wurde. Kommandeure kassierten das Geld, das für die Soldaten ihrer Einheit bestimmt war, verkauften Waffen auf dem Schwarzmarkt und gaben die Zahl der Soldaten in ihrer Einheit falsch an.