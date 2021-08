Bühnenluft hat Julius und Luis beeindruckt

Die Salzburger Festspiele bieten seit dem Jahr 2014 nicht nur Kinderopern in ihrem Sommerprogramm an, sondern gemeinsam mit den Wiener Philharmonikern auch Operncamps für Jugendliche. Dabei vertiefen sich Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 17 Jahren in die Welt der Oper und verbringen mit Künstlern und erfahrenen Pädagogen eine Woche auf Schloss Arenberg. „Sie befassen sich mit großen Opernstoffen und präsentieren unter Mitwirkung von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker ihre eigene Neuinterpretation in einer Abschlussaufführung“, heißt es auf der Homepage der Salzburger Festspiele. Julius Luneschnig besuchte das Jedermann-Camp in der letzten Juliwoche, Luis Winkler beschäftigte sich in der Woche darauf mit Mozarts „Così fan tutte“. Die Teilnehmerzahl pro Camp ist auf 40 Jugendliche begrenzt, im Vorfeld mussten die Interessenten eine richtige Bewerbung abgeben. Alle Kinder sollten als Voraussetzung ein Instrument spielen oder singen.