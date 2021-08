Tichanowskaja für Forum Alpbach angekündigt

Unter den Teilnehmern finden sich unter anderen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine griechische Amtskollegin Katerina Sakellaropoulou. Am Forum beteiligen werden sich laut den Organisatoren auch die EU-Kommissare für Budget und Finanzmarkt, Johannes Hahn und Mairead McGuinness. Mit Vorbehalt zugesagt hat zudem die weißrussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja.

Als Redner sind außerdem OECD-Generalsekretär Mathias Cormann sowie die Vizepräsidentin des Club of Rome, Sandrine Dixson-Declève, vorgesehen.

Das Forum findet analog und digital statt. Viele Veranstaltungen werden in hybrider Form organisiert, mit Rednern in Alpbach und digital zugeschalteten Diskutanten. Pro Tag dürfen maximal 1000 Personen physisch an den Konferenzen teilnehmen. (TT, APA)