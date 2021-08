Politik mit Überschriften

Der am vergangenen Montag veröffentlichte Bericht des Weltklimarats (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ist dramatisch: Wenn die Umweltverschmutzung nicht sofort und massiv reduziert wird, erwärmt sich die Erde schneller als befürchtet. Österreich ist besonders betroffen: Statistiken der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) belegen, dass es zwischen Boden- und Neusiedler See seit Beginn der Industrialisierung um zwei Grad wärmer geworden ist. Ohne massive Gegenmaßnahmen droht bis zum Jahr 2100 sogar eine Erwärmung um mindestens fünf Grad.