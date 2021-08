Wattens heute zu Gast beim Schlusslicht: Der WAC „muss“, die WSG kann

Wer daraus ablesen mag, dass der Pfeil der Kärntner unter Neo-Coach Robin Dutt stark nach unten deutet, ist bei WSG-Cheftrainer Thomas Silberberger an der falschen Adresse. Denn der „Silbi“ mahnte diese Woche des Öfteren ein, dass die Wolfsberger mit eingespieltem Team und der Mittelfeldraute um Regisseur Michael Liendl immer noch ein schweres Kaliber in dieser Liga sind: „Gegen Klagenfurt waren zehn Spieler aus dem Vorjahr in der Startformation, zuletzt neun. Also von Umbau braucht da keiner zu reden. Wenn wir den WAC ungeschlagen verlassen, bin ich sehr zufrieden.“