Österreichischer Waffenbauer Glock verdreifachte Gewinn im Vorjahr

Wien – Der Waffenhersteller Glock hat ein lukratives Jahr 2020 hinter sich. Der Konzerngewinn wurde auf rund 166,6 Mio. Euro mehr als verdreifacht und der Umsatz legte um mehr als die Hälfte (plus 57,4 Prozent) auf 780,1 Mio. Euro zu, berichtete der Kurier am Samstag. Das Geschäft sei von einer „sehr starken Nachfrage in unserer Branche und von einer Produktion an der Kapazitätsgrenze“ geprägt gewesen, heißt es im Lagebericht des Konzerns.