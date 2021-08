Am Thiersee, im Thiersee und um den Thiersee herum

Thiersee – Die meiste Zeit des Jahres herrscht rund um den Thiersee und um das Thierseer Passionsspielhaus eine beschauliche Ruhe. Nicht so am Sonntag, wenn dort zum dritten Mal der Thiersee-Triathlon in Szene geht.

Dabei wird nicht nur das Gelände um das Strandbad Thiersee selbst, sondern das ganze Tal miteinbezogen. „Wir bieten den Teilnehmern eine wunderschöne Strecke“, ist Organisationschef Thomas Trainer überzeugt. Dabei starten alle Klassen mit den Schwimmdistanzen im Thiersee, bevor die Radstrecke die Teilnehmer fast bis nach Kufstein führt. Fast, denn beim Edschlössl heißt es wieder umdrehen und zurück nach Thiersee. Via Schmiedtal geht es dann zurück in die Wechselzone am Strandbad, von wo aus mehrere Runden um den See zu absolvieren sind.