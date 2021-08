Erdbeben der Stärke 7,2 erschüttert Haiti: Behörde geht von hoher Opferzahl aus

Port-au-Prince – Die US-Behörde USGS hält nach dem schweren Erdbeben an der Küste Haitis eine hohe Opferzahl für möglich. Sie rief am Samstag Alarmstufe Rot mit Blick auf mögliche Todesopfer aus. Die Behörde verwies außerdem auf das verheerende Erdbeben, dass sich im Jahr 2010 auf Haiti ereignet hatte. Das aktuelle Beben habe dieselbe Halbinsel Haitis erschüttert. Eine nach dem schweren Erdbeben herausgegebene Tsunami-Warnung wurde unterdessen wieder aufgehoben.

Das Erdbeben von 2010 hatte erhebliche Schäden in der Stadt Port-au-Prince und den umliegenden Regionen veursacht. Damals kamen infolge der Katastrophe mehr als 200.000 Menschen ums Leben. Über 300.000 weitere Menschen wurden verletzt, rund 1,5 Millionen Menschen wurden obdachlos.

Das aktuelle Erdbeben der Stärke 7,2 hatte sich am Samstag in der Nähe der Gemeinde Saint-Louis-du-Sud ereignet. Die US-Behörde verwies auch auf ein starkes Erdbeben, das sich am Samstag vor der Südküste des US-Bundesstaates Alaska ereignet hatte. Es hatte die Region mit einer Stärke von 6,9 erschüttert. "Trotz der zeitlichen Übereinstimmung zwischen diesen beiden Erdbeben macht der große Abstand zwischen diesen beiden Ereignissen eine kausale Beziehung unwahrscheinlich", schrieb die Behörde.