4. Spieltag in der tt.com Regionalliga Tirol: Aufsteiger Fügen trat beim SV Hall an und hoffte auf die ersten Zähler. Die Gastgeber sorgten allerdings bereits nach wenigen Minuten beim 4:0-Erfolg für klare Verhältnisse. Bei uns könnt ihr euch das Match in voller Länge noch einmal anschauen.