41-jähriger Kroate nach drei Einschleichdiebstählen in Landeck gefasst

Landeck – Nach drei Einschleichdiebstählen in ein Hotel in Landeck konnte ein 41-jähriger Kroate als Verdächtiger ausgeforscht werden. Wie die Polizei berichtet, drang der mutmaßliche Täter am 19. Juli, am 24.Juli und am 12. August imit einem unterschlagenen Schlüssel in das Hotel ein und stahl Bargeld in der Höhe eines hohen fünfstelligen Eurobetrages.