Anna Caterina: Fromme Leiber, raue Sitten und fehlende Erben

Die Südtiroler Historikerin Elena Taddei spürt in ihrem soeben erschienenen Buch der exakt vor 400 Jahren geborenen, am kunstsinnigen Hof der Gonzaga in Mantua aufgewachsenen Anna Caterina nach, die eigentlich Nonne werden wollte. Kein Wunder angesichts der damals in hochadeligen Kreisen üblichen Heiratspolitik, bei der so etwas wie Liebe keine Rolle spielte, sondern es allein darum ging, was etwa im Fall Ferdinands für den habsburgischen „Familienkörper“ von Vorteil war.