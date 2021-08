Frühe Wahl im Schatten des Uhrturms: ÖVP klarer Favorit

Graz – Noch herrscht in Graz entspannte Sommerstimmung, der Polit-Alltag hat Pause. Doch in sechs Wochen, am 26. September, werden die Einwohnerinnen und Einwohner an die Urnen gehen, denn die zweitgrößte Stadt Österreichs wählt einen neuen Gemeinderat.

Einige Parteien haben ihre Kandidatenlisten schon erstellt, die meisten Wahlkampfauftakte sollen noch im Laufe des August erfolgen. Gewählt werden 48 Mandatare. Die Statutarstadt Graz sieht Wählen ab 16 Jahren vor, für Staatsbürger der EU und mit Hauptwohnsitz in Graz. Gleichzeitig mit der Gemeinderatswahl werden auch der Migrantenbeirat und die Bezirksvertretungen gewählt. Wie in der Steiermark üblich, wird es auch wieder einen vorgezogenen Wahltag – voraussichtlich der 17. September – geben.

Die Ausgangslage: Bei der letzten Gemeinderatswahl im Februar 2017 platzierte sich die ÖVP mit einem satten Plus von 4,05 Prozentpunkten auf dem ersten Rang. Die 37,79 Prozent schlugen sich in 19 von 48 Mandaten und drei Stadtsenatssitzen nieder. Zweitstärkste Kraft wurde die KPÖ unter Stadträtin Elke Kahr mit einem leichten Plus von 0,48 Prozentpunkten auf 20,34 Prozent, was zehn Mandate und zwei Stadtsenatssitze bedeutete. Die Kommunisten fahren in der steirischen Landeshauptstadt seit Jahren außergewöhnliche Ergebnisse ein. Ausschlaggebend dafür ist unter anderem, dass sie lange das Thema Wohnen zu ihrer Kernkompetenz machten.