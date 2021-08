Keine Hemmungen, um an Gründe und Wohnungen zu kommen

Innsbruck – Dass ein Immobilienentwickler auf der Suche nach Grund und Boden einen Flugzettel als Postwurfsendung an Haushalte verschickt, ist nichts Neues. Dass Haus- und Wohnungsbesitzer – bevorzugt in Innsbruck und dem dazugehörigen Speckgürtel – aber direkt mit Name und Adresse im großen Stil kontaktiert werden, ist ein neues Phänomen.