Zu gut, um wahr zu sein: Noten verschleiern Wissenslücken

Innsbruck – Einbrüche von 30 bis 40 Prozent bei den Anmeldungen, dabei sollen die Wissenslücken enorm sein: „Dass die Schüler, die zu uns kommen, so wenig können, habe ich in den 25 Jahren seit der Gründung unserer Nachhilfeschule noch nie erlebt“, sagt Institutsleiter Christian Köll (NHK) aus Innsbruck. Ob Mathematik, Deutsch, Latein oder Geografie: Die Defizite ziehen sich durch alle Fächer, berichtet er über seine bisherigen Erfahrungen in diesem Sommer.