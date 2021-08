Was dem FC Wacker fehlt, ist die Effizienz vor dem Tor

Marco Holz (links) und Fabio Viteritti ließen Goldtorschütze Okan Aydin in Steyr hochleben.

Innsbruck – Drei Punkte ohne Gegentor eingefahren – klingt für ein Auswärtsspiel schwer in Ordnung. Doch nach dem 1:0 in Steyr haderte man im Lager des FC Wacker einmal mehr mit mangelnder Chancenverwertung. Daher wurde es in der Schlussphase noch einmal hektisch.