Mehr als ein Kilo Marihuana im Kofferraum: Zwei Männer in Telfs angezeigt

Telfs – Bei Lenker- und Fahrzeugkontrollen am Samstagabend in Telfs stoppte die Polizei auch den Wagen von zwei Österreichern. Im Kofferraum entdeckten die Beamten mehr als ein Kilo Marihuanakraut. Sie stellten die Droge sicher. Es folgten freiwillige Nachschauen in den Wohnungen der 20 und 22 Jahre alten Männer. Diese verliefen negativ.