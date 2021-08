Gewitter und zehn Grad weniger in Tirol: Kaltfront setzt Sommerwetter ein Ende

In den nächsten Tagen dürfte sich so manches Gewitter über Tirol zusammenbrauen.

Innsbruck – Nach einem der heuer bislang raren Hochsommer-Wochenenden zieht am Montag eine kräftige Kaltfront nach Tirol. Sie beschert uns laut Wetterdienst Ubimet Gewitter und einen deutlichen Temperatursturz. Ab der Wochenmitte setzt sich zwar verbreitet wieder mehr die Sonne durch, das Thermometer klettert aber vorerst nicht mehr so weit nach oben wie zuletzt.

Am Wochenende lag Österreich noch am Rande von Hoch Elfi, mit einer westlichen Höhenströmung gelangten feuchtwarme Luftmassen ins Land. Der schwüle Sonntag geht in weiten Teilen Tirols mit ordentlichen Gewittern zu Ende, die sich bis in die Nacht hineinziehen.