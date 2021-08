Land ehrt verdiente Bürgerinnen und Bürger am Hohen Frauentag

Innsbruck – Mit einer Kranzniederlegung vor dem Andreas Hofer-Grab in der Hofkirche, einem Gottesdienst in der Jesuitenkirche und einem Festakt im Innsbrucker Congress hat Tirol am Sonntag den "Hohen Frauentag" begangen. Dabei wurden 136 Verdienstmedaillen überreicht und 39 Personen für ihren Einsatz mit einer Lebensrettungsmedaille geehrt.

In ihren Reden betonten Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und sein Südtiroler Amtskollege Arno Kompatscher (SVP) insbesondere die Wichtigkeit des Ehrenamtes – nicht zuletzt in Zeiten von Corona. "In den vergangenen Monaten, die ganz im Zeichen der Pandemie gestanden sind, wurde das Miteinander in unserer Gesellschaft so manches Mal auf eine harte Probe gestellt. Schlussendlich ist es aber gelungen, diese größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg gut hinzubekommen. Das hätten wir ohne die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nie geschafft", erklärte Platter. Viele ehrenamtliche Helfer seien "trotz des allgemeinen Stillstandes" stets im Einsatz gestanden und hätten "zum Fundament beigetragen, auf dessen Grundlage der Neustart in Angriff genommen werden konnte", unterstrich wiederum Kompatscher.