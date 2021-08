Heftige Unwetter mit Hagel und Muren in Tirol, Fernpass wieder passierbar

Innsbruck, Nassereith – Auch am Montag sorgten teils heftige Unwetter für Probleme in Tirol. Nach einem Murenabgang in der Nähe des Kettenanlegeplatzes in Nassereith war die Fernpassstraße rund anderthalb Stunden in beide Richtungen für jeglichen Verkehr gesperrt. Seit ca. 18 Uhr ist die Sperre aufgehoben – unter Berücksichtigung von Sicherheitsvorkehrungen, wie das Land via Aussendung mitteilte. So sind eine Geschwindigkeitsbeschränkung sowie eine sichtbare Straßenabsicherung eingerichtet worden, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten.