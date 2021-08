Überflutungen und Muren: Wetterwarnung für Tirol auch heute

Innsbruck – Quer über Tirol gingen bereits am Sonntagabend einige heftige Gewitter nieder. Am heutigen Montag drohen erneut Unwetter mit intensivem Regen, Sturmböen und auch Hagel. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) hat bereits am Sonntag ab Mittag bis in die Abendstunden "Warnstufe Orange" ausgegeben. Eine Kaltfront zieht heran und mit ihr entstehen vor allem im Unterland und in Osttirol wieder kräftige Gewitter.