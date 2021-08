Neue Struktur für Tiroler Therapiezentren "Eule" und "forkids" beschlossen

Die Diagnostik in "komplexen Fällen" sowie die "medizinische Qualitätssicherung" übernehmen die tirol kliniken. Für das Projekt stellen das Land Tirol jährlich eine maximale Fördersumme in Höhe von 2,16 Millionen Euro und die Österreichische Gesundheitskasse 900.000 Euro bereit. "In Kombination zu den Fördersummen des Landes Tirol und ÖGK werden auf Basis der vom Diakoniewerk vorgelegten Kalkulation die entstandenen Kosten über einen gemeinsamen Risikofonds getragen", hieß es in einer Aussendung.