Trotz elf Corona-Ausfällen feierte Mainz Heimsieg gegen Titelkandidat Leipzig

Mainz – Der Auftakt in die neue Bundesliga-Saison in Deutschland ist RB Leipzig und seinem neuen Trainer Jesse Marsch missglückt. Die Sachsen, die zum erweiterten Titelkreis zählen, verloren am Sonntag ihr Erstrunden-Spiel beim FSV Mainz 05 mit 0:1. Die Mainzer waren nach mehreren Corona-Fällen im Team stark ersatzgeschwächt angetreten. Kapitän Moussa Niakhate bescherte jedoch mit seinem Treffer in der 13. Minute dem Außenseiter drei unerwartete Punkte.