Frankreich fordert Bargeldlimit unter vorgeschlagenen 10.000 Euro

Laut hat Frankreich bisher nicht deutlich gemacht, welches Limit es sich konkret vorstellt. National gilt dort bisher eine Obergrenze von 1000 Euro für Barzahlungen, die sich für ausländische Besucher auf 10.000 Euro erhöht. In der Praxis sind Barzahlungen insgesamt eher unüblich. Die Position Frankreichs steht damit im klaren Gegensatz zu der österreichischen Haltung. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich in den vergangenen Wochen bereits mehrmals gegen das von der Kommission vorgeschlagene Limit von 10.000 Euro ausgesprochen.

Auch am heutigen Sonntag hieß es in einem Statement seitens des Finanzministers gegenüber der APA, dass Österreich den Kampf gegen Geldwäsche unterstütze, andere Regulierungsmaßnahmen – beispielsweise im Bereich der Kryptowährungen – aber sinnvoller seien als Obergrenzen bei Bargeldzahlungen. „Wir wollen keine schleichende Abschaffung des Bargelds und diese Skepsis werden wir nicht müde immer wieder auszusprechen“, so Blümel laut Statement. Indessen läuft in Österreich aktuell auch ein Volksbegehren „Für uneingeschränkte Bargeldzahlung“.