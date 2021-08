Eigentum auf Zeit statt Wohnen auf Generationen in Innsbruck

Diese Wohnanlage am Anna-Dengel-Weg in Kranebitten wurde im Baurecht auf 99 Jahre errichtet. Die Käufer schreckte das offenbar nicht ab. Die 31 Wohnungen waren bereits vor Baubeginn vergeben.

Innsbruck – Gefährlicher Trend oder einzige Chance, überhaupt noch an Eigentum zu kommen? In Innsbruck werden immer mehr Wohnanlagen im Baurecht errichtet. Das heißt, dass Gebäude auf fremdem Grund gebaut werden. Der Käufer erwirbt die Wohnung, nicht aber den Grund, auf dem sie steht. Die Grundnutzung wird über die Zahlung eines Baurechtszins abgegolten. Das Baurecht selbst wird auf eine Dauer von 10 bis 99 Jahre vergeben. Nach Ablauf der vereinbarten Zeit fällt das Gebäude an den Grundeigentümer zurück und er bzw. sein Rechtsnachfolger können wieder über die Liegenschaft verfügen.