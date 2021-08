Das Dorf und das Denken: Europäisches Forum unter neuer Leitung

Alpbach – Es wurde gerade das Ende des dunkelsten Kapitels der Menschheitsgeschichte abgeschlossen. Mai 1945. Das Ende des Zweiten Weltkriegs wurde verkündet. Vom so genannten „Tausendjährigen Reich“ der Nazis blieben Ruinen, zugleich waren neue Konfliktlinien erkennbar, die wenig später zum Kalten Krieg führen sollten. In dieser Atmosphäre trafen einander im zerstörten Wien zwei alte Bekannte: Otto Molden und Simon Moser, die sich rasch in dem Punkt einig waren, dass es notwendig sei, die „Sammlung einer geistigen und politischen Elite“ voranzutreiben. Entstanden ist so das Forum Alpbach.