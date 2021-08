TT-Leitartikel zu Grünen und ÖVP in Tirol: Kampf ums Steckenpferd

Kämpferischer und streitlustiger. So will sich der grüne Klubobmann Gebi Mair künftig geben. Insbesonders in der Klima- und Umweltpolitik im Land. Das ist die Botschaft, mit welcher der nach seinem Kletterunfall Rekonvaleszente in den politischen Herbst startet, wie er in der vergangenen Woche öffentlichkeitswirksam verkündete. Die Tiroler VP mag sich angesprochen fühlen. Zittern wird sie nicht. Hat LH Günther Platter doch bereits strategisch vorgebaut. Er will den Grünen ihre Öko-Zügel streitig machen. Ein Kampf um Ross und Reiter kündigt sich an.