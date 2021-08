Zugspitz Arena: Jubel und Verdruss bei Touristikern

Obmann Theo Zoller ist stolz auf das, was seit seinem Amtsantritt im November 2019 geleistet wurde: „Trotz aller Restriktionen haben wir massiv investiert und mit Hochdruck daran gearbeitet, die Zugspitz Arena als Urlaubsdestination weiterzuentwickeln und innovativ aufzustellen.“ Was ihm jedoch besonders sauer aufstößt, ist die anhaltende Kritik an der Kurtaxenerhöhung von zwei auf drei Euro. Zoller: „Es wird dabei immer vergessen, was die Tourismusbranche für die Region leistet. Ohne den TVB könnten viele Investitionen, welche die Freizeitqualität auch für Einheimische erhöhen, gar nicht getätigt werden. Das wird einfach nicht erkannt.“ Zoller meint damit zum Beispiel das Spuren der Loipen, die Errichtung und Instandhaltung der Wander- und Erlebniswege sowie der Bikerouten oder den Bau von Spielplätzen. Auch bei der Sanierung des Hallenbades in Ehrwald sowie des in die Jahre gekommenen Zugspitzsaales trägt der TVB mit 7,5 bzw. 1,2 Millionen Euro je die Hälfte der Kosten. Zoller: „Wir geben das Geld ja nicht für irgendwas aus. Wir haben gut gewirtschaftet, die Bilanzsumme fast verdoppelt und Werte geschaffen, die auch der Einheimische nutzt. Deshalb wäre es Zeit für mehr Tourismusgesinnung.“