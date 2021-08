Ein Fall für Motz: Spesenfalle Bankomat im Urlaub

Wer fern der Heimat Geld abhebt, kann in eine Spesenfalle geraten. Das war schon immer so und daran hat sich bis heute nichts geändert. Wie eine aktuelle Mail eines Mannes aus Lienz belegt: „Wir möchten eine Meerwoche für Senioren in Porec anbieten. Da erhebt sich die Frage, wie kann man in Kroatien am günstigsten Euro in Kuna umwechseln?“ Hintergrund der Frage ist eine persönliche Schröpferfahrung. Der Mann war kürzlich zur Planung der Reise in Porec und wechselte beim Bankomaten im Hotel Geld. Dabei wurde er von üppigen Spesen überrascht. Er erinnert sich: „Bei der Behebung kann man zwischen zwei Modalitäten des Kurses wählen.“