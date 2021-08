„Maria Stuart“ in Salzburg: Königliche Überlebenswut hoch zwei

Salzburg – Man braucht sich keine Illusionen machen: Das Fallbeil wischt über die Tonspur – und Maria Stuarts Kopf schwingt hoch über der Bühne. Aus dem Kopfstumpf spritzt Blut. In einer der Hochglanz-Serien, mit denen Regisseur Martin Kušej Friedrich Schillers „Maria Stuart“ zuletzt gerne verglich, würde nun ein Insert folgen: Was bisher geschah. So viel Verständnisstütze braucht Theater glücklicherweise nicht. Licht aus, Licht an: Die rund 30 nackten Männer, die sich im ersten Bild noch vergeblich nach dem abgeschlagenen Kopf streckten, stehen nun, den Blick ins Publikum gerichtet, da – und atmen durch eine Sauerstoffmaske. Das Bild hat Kraft. Es stellt klar, was hier verhandelt werden will: Wir sind in einer Männerwelt. Die Männermacht mag angeschlagen sein, aber mit etwas Frischluftzufuhr hält sie sich. Das also ist das Setting für Martin Kušejs „Maria Stuart“-Neuinszenierung. Am Samstagabend hatte sie im Rahmen der Salzburger Festspiele auf der Pernerinsel Premiere. Ab 5. September ist die Produktion am Wiener Burgtheater zu sehen.