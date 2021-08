„Bekommen nicht alle Kurse voll“: Kampf um Nachwuchs bei der Tiroler Polizei

Dennoch wird es für die Polizei zunehmend schwieriger, ausreichend Interesse für den Dienst in Uniform zu wecken. Auch in Tirol, bestätigt Landespolizeidirektor Edelbert Kohler: „Die Erwartung, dass die Leute in der vor allem durch Covid verursachten wirtschaftlich schwierigen Situation zur Polizei drängen, hat sich nicht erfüllt. Für die Rekrutierung von Polizeischülern in ausreichender Zahl muss man mittlerweile Impulse setzen.“