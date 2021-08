Europaregion feiert in Alpbach ein rundes Jubiläum

Alpbach – An Corona kommt das Europäische Forum Alpbach auch heuer nicht vorbei. Weniger thematisch als vielmehr in Organisation und Ablauf. Die Veranstaltung findet in hybrider Form, also teils vor Ort, teils digital statt. Mitarbeiter und Teilnehmer eingerechnet, dürfen pro Tag maximal 1000 Personen physisch anwesend sein, heißt es auf TT-Anfrage. Grundsätzlich gilt die 3-G-Regel, darüber hinaus müssen die Teilnehmer aber zusätzlich einen gültigen PCR-Test vorweisen.