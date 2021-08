Thiersee – Bei Restaurierungsarbeiten an einem Gebäude hat sich am Montagvormittag ein Mann (56) in Thiersee schwere Verletzungen zugezogen. Als der 56-Jährige das Baugerüst per Kurbel tiefer stellen wollte, schlug ihm die Kurbel gegen das Auge. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in die Klinik nach Innsbruck. (TT.com)