Lage in Afghanistan für Merkel „bitter, dramatisch, furchtbar", Biden verteidigt Abzug des Militärs

Angela Merkel und Joe Biden. © imago

Berlin/Washington/Kabul – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den 20 Jahre dauernden internationalen Einsatz in Afghanistan als Enttäuschung bewertet. Jenseits der Bekämpfung des Terrorismus sei alles „nicht so geglückt und nicht so geschafft worden, wie wir uns das vorgenommen haben“, sagte die CDU-Politikern am Montag in Berlin. „Das ist eine Erkenntnis, die ist überaus bitter.“ Es seien „keine erfolgreichen Bemühungen“ gewesen, sagte Merkel mit Blick auf den Versuch, das Land zu Demokratie und Frieden zu führen und dort eine freie Gesellschaft zu entwickeln.

„Bitter, dramatisch und furchtbar ist diese Entwicklung ganz besonders für Afghanistan", fügte sie hinzu. Man habe wie viele andere nicht damit gerechnet, dass die Taliban das Land so schnell kontrollieren und die afghanische Armee praktisch keinen Widerstand leisten werde, sagte Merkel. Sie betonte, dass 1900 der 2500 zunächst identifizierten afghanischen Ortskräfte bereits nach Deutschland oder sichere Drittländer gereist seien. Zuvor hatten die Kanzlerin und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer betont, man werde sich bemühen, so viele Menschen wie möglich aus dem Land auszufliegen. Sowohl die Kanzlerin als auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich sowie die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprachen von der Notwendigkeit, mehr als 10.000 Menschen aus der afghanischen Hauptstadt auszufliegen, denen Repressalien durch die Taliban drohen. Dazu sollen auch Politikerinnen, Menschenrechtler oder afghanische Journalisten zählen.

Merkel setzt bei Flüchtlingsfrage auf Afghanistans Nachbarstaaten

Darüber hinaus hat Merkel angekündigt, den afghanischen Nachbarstaaten schnell Hilfe anzubieten, um Fluchtbewegungen nach Europa unter Kontrolle zu halten. „Hier geht es vor allen Dingen darum, dass wir den Nachbarstaaten helfen, in die die afghanischen Flüchtlinge gegebenenfalls kommen“, sagte Merkel.

Im Vordergrund stehe dabei die Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Pakistan, sagte Merkel. Wichtig sei es auch, Kontakt zum UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR aufzunehmen. Darüber werde am Mittwoch auch das Bundeskabinett beraten.

Macron kündigte gemeinsame Initiative mit Deutschland an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnte vor einem Wiedererstarken des internationalen Terrorismus. „Afghanistan darf nicht wieder zu dem Refugium für den Terrorismus werden, das es einmal war", sagte Macron am Montagabend in einer Fernsehansprache in seiner Sommerresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer. Dafür müssten sich Russland, die USA und Europa gemeinsam einsetzen, forderte er.

Emmanuel Macron. © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Macron kündigte zudem eine gemeinsame EU-Initiative mit Deutschland gegen die erwartete Flüchtlingskrise an. „Die Destabilisierung Afghanistans birgt das Risiko, illegale Flüchtlingsströme nach Europa hervorzurufen", sagte der französische Staatschef. Er hatte sich nach Angaben des Pariser Elysée-Palastes zuvor telefonisch mit Merkel und anderen westlichen Regierungschefs über die Lage ausgetauscht.

Ungeachtet der chaotischen Lage am Flughafen Kabul will Frankreich nach seinen Worten „in den kommenden Stunden" zwei Militärflugzeuge nach Afghanistan schicken. Sie sollen nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Paris französische Botschafts-Mitarbeiter und afghanische Ortskräfte sowie Menschenrechtler und Journalisten ausfliegen. Nach Angaben Macrons hat Frankreich bisher „fast 800" afghanische Ortskräfte aufgenommen. Sein Land schulde diesen Menschen Hilfe in der Krise, betonte der Staatschef.

Biden gegen „endlose Militäreinsätze"

Trotz der raschen Machtübernahme durch die Taliban hat US-Präsident Joe Biden den von ihm angeordneten Abzug des US-Militärs aus Afghanistan verteidigt. Er stehe felsenfest zu seiner Entscheidung, sagte Biden am Montag im Weißen Haus. Es hätte auch keinen Unterschied gemacht, wenn die US-Truppen noch etwas länger in Afghanistan geblieben wären, sagte er. Auch das hätte den mangelnden Kampfwillen der afghanischen Sicherheitskräfte nicht ändern können.

Auf dem Flughafen der Hauptstadt Kabul herrscht Chaos. © WAKIL KOHSAR

Er sei gegen „endlose Militäreinsätze", betonte Biden. Es war Bidens erste öffentliche Äußerung seit der faktischen Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban in Afghanistan und auch der Hauptstadt Kabul. Er betonte zudem, das ursprüngliche Ziel des US-Einsatzes in Afghanistan, das Ausmerzen der Terrorgruppe Al-Kaida nach den Anschlägen vom 11. September 2001, sei längst erreicht worden. Die USA könnten islamistische Terrorgruppen wie Al-Kaida auch ohne eine permanente Militärpräsenz in dem Zielland effektiv bekämpfen. Das US-Militär zeige das in anderen Ländern wie zum Beispiel Somalia oder Jemen. Falls nötig, könne dies künftig auch in Afghanistan so geschehen. Den Taliban drohte er für den Fall eines Angriffs auf US-Kräfte mit „einer raschen und starken" militärischen Reaktion. Das gelte für jede Handlung der Taliban in Afghanistan, die das US-Personal oder deren Mission gefährden würde.

Biden hatte im Frühjahr angekündigt, dass die damals noch rund 2500 verbliebenen Soldaten Afghanistan bis zum 20. Jahrestag der Anschläge verlassen sollten. Zuletzt wurde das Abzugsdatum auf Ende August vorgezogen. Angesichts des Vormarsches der Taliban verstärkt das US-Militär seine Präsenz allerdings seit letzter Woche wieder, um die Evakuierung des Botschaftspersonals, von amerikanischen Staatsbürgern und von früheren afghanischen Mitarbeitern des US-Militärs zu sichern. Die US-Streitkräfte wollen in Kürze bis zu 6000 Soldaten am Flughafen in Kabul stationiert haben.

Taliban erhalten keinen Zugriff auf Zentralbankreserven in den USA

Die radikalislamischen Taliban werden nach Angaben eines US-Regierungsvertreters keinen Zugriff auf Guthaben in den USA erhalten. „Zentralbankreserven der afghanischen Regierung, die in den USA liegen, werden den Taliban nicht zur Verfügung gestellt", sagte der US-Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP.

Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) beliefen sich die Reserven der afghanischen Zentralbank Ende April auf 9,4 Milliarden Dollar (7,99 Mrd. Euro). Ein Großteil des Geldes befinde sich außerhalb Afghanistans, hieß es. Wie groß die Summe ist, die in den USA gelagert wird, war zunächst unklar.

In Afghanistan übernehmen radikale Islamisten die Macht und bauen ihr Emirat auf. Frauen in der Öffentlichkeit haben da keinen Platz mehr. © via www.imago-images.de

Washington könnte auch die Auszahlung von Hilfsgeldern etwa des IWF oder der Weltbank für Afghanistan blockieren. Der IWF hatte im Juni die letzte Rate eines 370 Millionen Dollar schweren Kredits an Afghanistan freigegeben, mit dem die Wirtschaft des Landes in der Corona-Krise angekurbelt werden sollte.

EU-Außenminister beraten über die Lage in Afghanistan

Die EU-Außenminister beraten am Dienstag (16 Uhr) in einer Krisensitzung über die Lage in Afghanistan. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell setzte angesichts der jüngsten Entwicklungen eine Video-Konferenz an. Die EU-Staaten versuchen nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban laut Borrell, die Evakuierung von Personal aus Afghanistan zu beschleunigen. Zuvor werden auch die Botschafter der NATO-Mitgliedstaaten zu einer Krisensitzung zusammenkommen.

Nach Angaben von Diplomaten forderten Vertreter der EU-Kommission die Mitgliedstaaten auf, Visa an die 500 bis 600 afghanischen Mitarbeiter der EU-Vertretung in Kabul und ihre Familienangehörigen zu vergeben. Angesichts der chaotischen Lage in Kabul war aber unklar, wie alle Ortskräfte an den Flughafen gelangen sollten, von dem aus die Evakuierungsflüge starten.