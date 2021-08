Hubschrauber unterstützt Wegebau am Hahnenkamm in Höfen

In großen Betonkübeln wurde der benötigte Schotter per Heli angeliefert.

Höfen – Initiiert von den neuen Bahn-Betreibern in Höfen haben sich Tourismus, Land, Bahn und die Gemeinden Höfen, Wängle, Lechaschau und Weißenbach zusammengetan, um die Höhenwanderwege am Hahnenkamm in einwandfreien Zustand zu versetzen. Ein Vorhaben, das, wie es TVB-Aufsichtsratschef Armin Walch formuliert, auch den Einheimischen zugutekommt.