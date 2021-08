Bei der „Eule“ musste es jetzt besonders schnell gehen

Im Juli verhandelten Land, Diakonie und ÖGK intensiv, vor zwei Wochen standen die Gespräche jedoch kurz vor dem Abbruch. Die Diakonie übermittelte nämlich eine Kostenaufstellung von 4,2 Millionen Euro. Demnach hätten Land und ÖGK deutlich mehr als bisher zahlen müssen. Darüber hinaus fallen zusätzlich rund 300.000 Euro für die klinische Diagnose der Kinder an. Die ÖGK hätte für ihren Finanzierungsanteil aber wohl kein grünes Licht von ihrer Zentrale in Wien erhalten. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) drängte allerdings darauf, die Gespräche fortzuführen.

Zuletzt näherten sich ÖGK und Diakonie an, trotzdem musste es in der Vorwoche schnell gehen. Denn die Eule will ab 20. August mit der Kündigung ihrer 104 Mitarbeiter beginnen. Das Nachfolgekonzept der Diakonie baut jedoch auf die Eule-Therapeuten auf. Außerdem sollte am „Hohen Frauentag“ eine gute Botschaft vermittelt werden.