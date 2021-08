Mit dem Rad von Dortmund ins Brixental: Harte Reise für das Sitzfleisch

Kirchberg i. T. – Viele Gäste im Brixental kommen nicht zuletzt wegen der Kooperation mit dem Bundesligisten BVB aus Dortmund. Die meisten von ihnen reisen allerdings mit dem Auto an. Anders sieht es bei den Teilnehmern des „DeutschlandRUSH“ von 4. bis 9. September aus. Sie fahren mit dem Rennrad von Dortmund ins Brixental.

Vor den Startern liegen sechs Etappen mit insgesamt 871 Kilometern und 9140 Höhenmetern. Der „DeutschlandRUSH“ ist kein Rennen. „Für die großen persönlichen Triumphe braucht es keine Startnummer“, ist sich Veranstalter Hans-Peter Kreidl sicher. „Die Sportler gehen hier an ihre Grenzen, geben unter Freunden Vollgas und erleben die Tage intensiv in der Gruppe.“ Damit sich die Teilnehmer ganz aufs Radfahren, die Landschaft und ihre Leistung konzentrieren können, haben die Event-Macher ein echtes Rundum-sorglos-Paket geschnürt: von den Unterkünften über die Verpflegung bis zum Gepäcktransport.

Der Startschuss fällt am Morgen des 4. September im Signal Iduna Park, dem bekannten Stadion des BVB in Dortmund. Von dort führt die Strecke über den Ruhrtalradweg und weiter ins Sauerland. Vorbei am Sorpesee kämpfen sich die Teilnehmer auf den Kahlen Asten und immer weiter nach Südosten bis ins Brixental.