Umstrittene Urnenmauer am Ampasser Friedhof ist fertiggestellt

Ampass – Mit Besen und Schaufel legt BM Hubert Kirchmair (Gemeindeliste) beim Lokalaugenschein selbst Hand an, um letzte Spuren eines Unwetters zu beseitigen. Dann deutet er zufrieden auf die neue, mit Blumen und Bänken gestaltete Urnenanlage direkt am Eingang zum Neuen Friedhof in Ampass: „Sie ist so geworden, wie wir uns das vorgestellt haben, ich finde, sie passt hier gut hin.“