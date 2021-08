Prozess in Innsbruck: Pflegerin überwies Geld ihres Klienten an Arzt in Kabul

Innsbruck – Nur einmal hat sie ihn getroffen, vor Langem, auf einen Kaffee in ihrer Heimat Rumänien. Schwer verliebt, brach die heute 57-Jährige den Kontakt zu dem angeblichen Arzt aus Los Angeles selbst dann nicht ab, als dieser erzählte, künftig in der afghanischen Hauptstadt Kabul zu praktizieren. Plötzlich bat er um Geld, die Frau überwies es – allerdings nicht nur aus eigener Tasche. Einem Oberländer, bei dem sie als Pflegerin arbeitete, soll sie für diesen Zweck mehrere tausend Euro abgeknöpft haben. Und musste sich deshalb gestern wegen des Vorwurfs des schweren Diebstahls und schweren Betrugs vor dem Innsbrucker Landesgericht verantworten.

Da das mutmaßliche Opfer kürzlich verstarb und eine Zeugenaussage deshalb unmöglich war, wurde die Rumänin nicht rechtskräftig freigesprochen. „Weil nicht mehr feststellbar ist, was jetzt erlaubt war und was nicht“, erklärte die Richterin. Der Pflegerin, die bis zuletzt leugnete, einem Schwindler aufgesessen zu sein, redete sie ins Gewissen: „Er wird nicht kommen, will nur Geld, keine Liebe. Schalten Sie das Radio ein, dann wissen Sie, was derzeit in Afghanistan passiert. Dieser Tage sitzt dort sicher kein US-Arzt und wartet, bis die Pandemie vorbei ist.“ (bfk)