TT-Umfrage zu autofreier Innsbrucker Innenstadt: VP sieht sich bestätigt

Innsbruck – Der Vorstoß der Grünen, die Innsbrucker Innenstadt weitestgehend autofrei zu machen, sorgt seit Tagen für Diskussionen. Bei einer online gestarteten Umfrage der Tiroler Tageszeitung sprechen sich 52 Prozent gegen diesen Vorschlag aus. 19 Prozent halten eine autofreie Innenstadt indes im Zeichen von Klimaschutz und Lebensqualität für sinnvoll. 29 Prozent wollen zumindest über die Idee reden. Insgesamt nahmen 1572 TT-Leserinnen und -Leser an der Umfrage teil.

Die ÖVP fühlt sich aufgrund der Ergebnisse in ihrer Position bestätigt. „Das Meinungsbild ist eindeutig, es ist eine ganz klare Absage zu diesem verkehrspolitischen Vorstoß der Grünen in Innsbruck“, erklärt ÖVP-Gemeinderätin und Obfrau des Verkehrsausschusses Mariella Lutz. Die ÖVP werde diesen „Irrweg“ nicht mitgehen, zeigt sich aber gegenüber einzelnen Maßnahmen, wie Initiativen für Fußgänger, offen. Derartige Vorschläge will man ideologiefrei bewerten und diskutieren.