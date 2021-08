Baden mit Hund in Tirol: Eigener Strand am Reintalersee geplant

Kramsach, Walchsee – Sie werden immer seltener, die Badestrände, an denen Hunde erlaubt sind. Heuer musste man „aufgrund einiger Beschwerden“ auch am sonst bei Herrchen und Frauchen beliebten Stimmersee in Langkampfen das Baden für Hunde „schweren Herzens untersagen“, verkündet man auf dem Schild am Eingangsbereich. Der Seezugang ist begrenzt – immerhin kann man den Gästen mit Vierbeinern noch eine kleine Böschung anbieten.