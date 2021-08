Grüne beklagen ÖVP-Haltung zu Abschiebungen nach Afghanistan

Ressortchef Karl Nehammer hatte sich ja auch noch am vergangenen Wochenende gegen einen Abschiebestopp nach Afghanistan verwahrt. Es sei „einfach“, einen solchen zu fordern, „andererseits die zu erwartenden Fluchtbewegungen zu negieren“. Grünen-Vizekanzler Werner Kogler hatte schon davor konstatiert, dass „faktisch nicht möglich“ sei, Menschen nach Afghanistan zu verfrachten, „weil es für die Flieger gar keine Landeerlaubnis gibt“. Wie es in Afghanistan zugehe, sei „richtig schlimm. Das hat Konsequenzen. Auch wenn die eine oder andere Stimme aus dem Innenministerium anderes sagt: Abschiebungen gibt es derzeit nicht nach Afghanistan.“ Derlei Flüge seien auch in den nächsten Wochen „so gut wie unvorstellbar“. Seine Klubobfrau Sigrid Maurer pries das Bündnis mit der ÖVP erneut an, merkte, gefragt nach koalitionsinternem Diskussionsbedarf ob Afghanistan, aber an: „Das ist keine Frage, die politisch ausgedealt wird, sondern es gibt Menschenrechtsgesetze. Und die sind einzuhalten.“ Grünen-Minister Wolfgang Mückstein sagte, dass sich wegen der Entwicklungen in Afghanistan das Thema Abschiebungen „erledigt“ habe.