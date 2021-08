Tiroler NFL-Export Platzgummer „Es war ein sensationelles Gefühl“

Innsbruck – „Ich habe gezeigt, dass ich nicht nur ,irgendein Österreicher‘ bin“, erklärte Sandro Platzgummer selbstbewusst nach seinem beeindruckenden Einstand mit dem 48-Yards-Lauf beim ersten NFL-Vorbereitungsspiel (7:12) seiner New York Giants gegen den Stadtrivalen, die New York Jets. Der 24-jährige Innsbrucker scheint bereit für eine mögliche Profikarriere in der milliardenschweren Football-Liga. Dem Ausrufezeichen müssen aber noch weitere Schritte folgen.