Salzburger Bullen haben den Hattrick für die Königsklasse im Auge

Das Urteil mag voreilig sein, aber mit seiner bisherigen Bilanz schloss RB-Trainer Martin Jaissle nahtlos an Vorgänger Jesse Marsch an.

Salzburg – Die Salzburger wollen zum dritten Mal in Serie in die Gruppenphase der „Königsklasse“, die Favoritenrolle nehmen sie aber nur ungern an. Trainer Matthias Jaissle sprach von „zwei Spielen auf Augenhöhe“. Dabei befindet sich sein Ex-Club in einer sportlichen Krise: