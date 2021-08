Betrunkener Tiroler beschädigte mit Schiffsschraube Bojen am Wörthersee

Pörtschach – Ein betrunkener 47-jähriger Tiroler hat am Montag als Schiffsführer zwei Bojen am Wörthersee beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Besatzung des Polizeimotorboots zu einem manövrierunfähigen Boot auf Höhe Pörtschach beordert. Es stellte sich heraus, dass der Mann mit der Schiffschraube seines Bootes zwei Bojen aus der Verankerung gerissen hatte. Eine der Bojen hatte sich so um die Schiffschraube verhakt, dass der Mann diese nicht mehr lösen konnte.