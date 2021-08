Tipps für den Gemüseanbau im Winter: Es grünt nicht nur zur Sommerzeit

Innsbruck – Wie wäre es mit einer Variation frischer Salate, einem Kresse-Aufstrich und ein paar Radieschen aus dem eigenen Garten zu Weihnachten? Für viele Hobbygärtner hierzulande unvorstellbar, dass in Tirol im Winter natürlich angebautes Gemüse geerntet werden kann. „Viele sehen den Winter als verlorene Jahreszeit. Dabei sollte man die Zeit von November bis März nicht ausklammern. Es ist verblüffend, was man alles Frisches im Winter ernten kann“, ist für Wolfgang Palme, Abteilungsleiter für Gemüsebau an der Höheren Bundeslehr- und Forschungsanstalt Schönbrunn in Wien, klar.