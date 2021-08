Auto von Familie überschlug sich in Wiesing: Kinder schwer verletzt

Wiesing – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Achenseestraße (B181) bei Wiesing. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 47-Jähriger mit seiner Frau (35) und den vier Kindern des Paares (acht bis 19 Jahre) im Bereich Erlach von Deutschland kommend in Richtung Wiesing. Kurz nach 5 Uhr kam das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn ab, durchbrach die Leitschiene, überschlug sich und blieb in einem etwa vier Meter tiefer liegenden Feld schwer beschädigt liegen. Ein etwas später nachkommender Fahrzeuglenker setzte die Rettungskette in Gang.