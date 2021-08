Gerichtsvollzieher stieß in Innsbrucker Wohnung auf Cannabisplantage

Innsbruck – Am Dienstagvormittag machte ein Gerichtsvollzieher einen unerwarteten Fund in Innsbruck. In der Wohnung eines 24-Jährigen fand der Beamte eine Cannabisplantage. Er alarmierte die Polizei, woraufhin diese 31 erntereife Cannabispflanzen sicherstellen konnte. Der Beschuldigte wurde auf freiem Fuß von der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)