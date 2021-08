Grünen-Bericht sieht „türkis-blaues Parallelsystem“

Wien – Die Grünen haben am Dienstag ihren Fraktionsbericht zum Ibiza-Untersuchungsausschuss präsentiert. Die 146 Seiten skizzieren ein „türkis-blaues Parallelsystem“, so Fraktionsführerin Nina Tomaselli bei der Präsentation: „Wir haben Selbstbereicherung gefunden, wir haben mutmaßlich Korruption gefunden und Postenschacher im ganz großen Stil.“ Drehscheibe sei das türkis geführte Finanzministerium gewesen.

Zu Beginn habe man „nicht gedacht, dass wir tatsächlich so viele Belege für die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung finden werden – haben wir aber“, erklärte Tomaselli. Zunächst habe man versucht, jede einzelne Aussagen von Ex-FPÖ Heinz-Christian Strache im Ibiza-Video einem Realitätstest zu unterziehen. Dabei sei man in die „finstersten Ecken“ gedrungen. Und es habe sich gezeigt, „vieles von dem, was Strache angekündigt hat, ist in die Tat umgesetzt worden“, so Tomaselli: „Nur nicht alles von ihm und wesentlich professioneller.“