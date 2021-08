Brasilianische Forscher: Cannabidiol könnte bei Covid-19-Burnout helfen

Sao Paulo, Washington – Cannabidiol (CBD), das laut Experten einen gewissen Stellenwert in der Therapie chronischer Schmerzzustände haben dürfte, kann auch bei Burnout von Beschäftigten im Gesundheitswesen hilfreich sein. Eine brasilianische Studie mit 120 Teilnehmern, die unter starker Covid-19-Belastung leideten, kam zu einem großteils positiven Ergebnis. Allerding gab es in zwei Fällen starke Nebenwirkungen

Die Studie von Jose Crippa und seinen Co-Autoren erschien im JAMA Network Open. Dieses ist eine Online-Publikation der amerikanischen Ärztegesellschaft. "In der direkten Patientenbetreuung von Covid-19-Betroffenen tätige Mitarbeiter des Gesundheitswesen zeigen eine erhöhte Rate an Burnout-Symptomen. Cannabidiol (CBD) hat eine Angst mindernde und antidepressive Wirkung und könnte in der Lage sein, emotionale Erschöpfung und Burnout zu reduzieren", schrieben die Wissenschafter in ihrer Studie.