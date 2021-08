Vomp – Ein vermisster Zwölfjähriger in Fiecht ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizei am Abend mit. Demnach sei der Bub sechs Tage nach seinem Verschwinden am Dienstagabend wieder selbstständig in seine Wohngemeinschaft zurückgekehrt. Er war am 11. August von einem Ausflug zum Skaterpark in Schwaz nicht mehr heimgekommen. (TT.com)